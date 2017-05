Original-Research: PHARMING - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu PHARMING Unternehmen: PHARMING ISIN: NL0010391025 Anlass der Studie: Update - Q1 2017 results Empfehlung: BUY seit: 19.05.2017 Kursziel: 1,40 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Simon Scholes, CFA First Berlin Equity Research has published a research update on Pharming Group NV (ISIN: NL0010391025). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 1.20 to EUR 1.40. Abstract: Following the acquisition of US marketing rights in Q4/16, Q1/17 was the first full quarter in which Pharming booked 100% of Ruconest's US revenues. The Q1/17 product revenue figure of EUR15.2m was 38% above our forecast of EUR11m and 88% above the Q3/16 proforma number of EUR8.1m (which is the most recently available proforma number showing sales on the basis of 100% of US Ruconest revenues). On the basis of upward revisions to our forecasts and less dilution due to the elimination of the shares held in reserve to repay the now refinanced amortising convertible bond, we revise our price target up from EUR1.20 to EUR1.40. We maintain our Buy recommendation. First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Pharming Group NV (ISIN: NL0010391025) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 1,20 auf EUR 1,40. Zusammenfassung: Nach der Akquisition der US-Vermarktungsrechte in Q4/16 war Q1/17 das erste volle Quartal in dem Pharming 100% der US-Umsätze von Ruconest verbuchte. In Q1/17 lag die Produktumsatzzahl von EUR15,2 Mio. 38% oberhalb unserer Prognose von EUR11 Mio. und 88% oberhalb der Proformazahl Q3/16 von EUR8,1 Mio. (die letzte verfügbare Proformazahl, die den Gesamtumsatz auf der Grundlage von 100% der US-Umsätze von Ruconest zeigt). Aufgrund von Anhebungen unserer Prognosen und weniger Verwässerung durch das Wegfallen der Aktien, die für die Tilgung der nun refinanzierten amortisierenden Wandelanleihe vorgesehen waren, erhöhen wir unser Kursziel von EUR1,20 auf EUR1,40. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15213.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

übermittelt durch die EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

ISIN NL0010391025

AXC0134 2017-05-19/13:32