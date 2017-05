Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13.03 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.369,60 +0,25% +5,75% Euro-Stoxx-50 3.573,73 +0,32% +8,61% Stoxx-50 3.229,63 +0,27% +7,28% DAX 12.606,98 +0,13% +9,81% FTSE 7.464,04 +0,37% +4,50% CAC 5.314,31 +0,46% +9,30% Nikkei-225 19.590,76 +0,19% +2,49% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 161,28% -22

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 49,93 49,35 +1,2% 0,57 -11,6% Brent/ICE 53,15 52,51 +1,2% 0,64 -9,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.252,63 1.245,90 +0,5% +6,73 +8,8% Silber (Spot) 16,78 16,57 +1,3% +0,21 +5,4% Platin (Spot) 938,90 932,50 +0,7% +6,40 +3,9% Kupfer-Future 2,55 2,53 +0,8% +0,02 +1,3%

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Stabilisierung der Wall Street nach dem Trump-Gewitter dürfte sich fortsetzen. Die weiter anziehenden Ölpreise stützten des Sentiment etwas, heißt es. Insgesamt attestieren Marktteilnehmer eine Rückbesinnung auf Fundamentaldaten. Die US-Konjunktur habe zuletzt neue Signale der Stärke ausgesandt und auch die Geschäftsberichte der Unternehmen hätten zuletzt wieder freundlicher gewirkt. Auf Wochensicht drohen aber Verluste. Denn die Hoffnung, dass der politisch schwer angeschlagene US-Präsident Donald Trump seine Versprechen Steuerreform und Infrastrukturprogramm in absehbarer Zeit wird in die Tat umsetzen können, sind dramatisch gesunken. Zumal das Politchaos in Washington in der kommenden Woche schon in die nächste Runde gehen dürfte. Denn dann stehen parlamentarische Anhörungen in Washington auf der Agenda, die Trump entweder entlasten oder aber, wie vielfach befürchtet, erneut belasten könnten.

Deutlich nach oben ging es im nachbörslichen Handel am Donnerstag für Gap. Der US-Bekleidungseinzelhändler hat mit dem flächenbereinigten Umsatzwachstum die Erwartungen der Analysten übertroffen. Die Aktie legte um 4,5 Prozent zu. Vorbörslich wird sie noch nicht gehandelt.

Applied Materials steigen vorbörslich um 2,3 Prozent. Die Ergebnisse für das zweite Quartal übertrafen die Erwartungen des Marktes. Auch der Ausblick lag über den Schätzungen der Analysten.

Ross Stores legen um 1,4 Prozent. Die Ergebnisse des ersten Quartals übertrafen auch hier die Prognosen der Analysten. Auch der Ausblick auf das laufende Quartal konnte überzeugen.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-EU 16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone Mai (Vorabschätzung) PROGNOSE: -3,0 zuvor: -3,6

FINANZMÄRKTE EUROPA

Von ihrer freundlichen Seite zeigen sich Europas Börsen am letzten Handelstag der Woche. In den vergangenen beiden Tagen hatte der DAX 1,7 Prozent verloren. "Auf dem verbilligten Niveau finden sich wie in den vergangenen Monaten wieder Schnäppchenjäger, denen ein, zwei Prozent Minus schon genug für einen Einstieg sind", sagt ein Analyst. Das müsse aber nicht so bleiben. Denn sollte wegen der Affären rund ums Weiße Haus in Washington keine Zeit für die politischen Ziele von US-Präsident Donald Trumps mehr bleiben, dann könne "das Licht an der Börse ganz schnell wieder ausgehen". Am Devisenmarkt geht das Auf und Ab des Euro zum US-Dollar auf hohem Kursniveau weiter. Hatte die Gemeinschaftswährung am Donnerstag noch nachgegeben, so hat sie nun wieder aufgewertet. Die US-Regierung habe sich von ihrer scharfen Rhetorik in Sachen Handelsbeziehungen verabschiedet, sagt eine Devisenanalystin. Sollte sich daran nichts ändern, bekomme der Greenback von dieser Seite keine Unterstützung. RWE ziehen um 3,1 Prozent an. Morgan Stanley hat das Kursziel erhöht und rät unverändert zum "Übergewichten". Eon verteuern sich um 1,5 Prozent. Deutsche Telecom profitieren mit einem Kursplus von 1,3 Prozent davon, dass Goldman Sachs die Aktie auf eine Empfehlungsliste genommen hat. K+S steigen um 3,8 Prozent auf 23,76 EUR. Der Platow Brief berichtet, der Düngemittelhersteller soll eine Kapitalerhöhung zu 26 Euro planen. Mit einem solchen Schritt könnte der gewünschte Ankeraktionär an Bord geholt werden.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8.50 Uhr Do, 17.34 Uhr % YTD EUR/USD 1,1161 +0,33% 1,1125 1,1123 +6,1% EUR/JPY 124,38 +0,55% 123,70 123,57 +1,2% EUR/CHF 1,0920 +0,20% 1,0899 1,0882 +2,0% EUR/GBP 0,8585 -0,04% 0,8588 1,1688 +0,7% USD/JPY 111,42 +0,21% 111,20 111,09 -4,7% GBP/USD 1,3001 +0,37% 1,2954 1,3000 +5,4%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Tokio und Schanghai erholten sich von anfänglichen Verlusten und schlossen leicht im Plus bzw. wenig verändert. Insgesamt sprachen Händler von einer Stabilisierung in der Region. Auch die Wall Street hatte am Vortag den Sprung ins Plus geschafft. Die Verunsicherung wegen des US-Politchaoses hielt aber an Zu Gelegenheitskäufen auf dem tieferen Niveau sei es kaum gekommen, so Marktbeobachter. Eine kräftige Erholung der Versicherungswerte stützte den Nikkei-225. Der Branchen legte um 2,8 Prozent zu. Der Abgabedruck bei australischen Bankenwerten setzte sich fort. Auslöser waren im Laufe der Woche bekannt gewordene Pläne der Regierung, wonach die Banken eine Abgabe auf Verbindlichkeiten entrichten sollen. Die vier größten Bankenwerte des Landes machen rund ein Viertel der Gewichtung im S&P/ASX-200 aus. Westpac und National Australia Bank büßten im Wochenverlauf rund 6 Prozent ein. Zum Wochenausklang fielen die Aktien von National Australia Bank um weitere 0,6 Prozent, Westpac verloren 1 Prozent. Der S&P/ASX 200 hat in der abgelaufenen Woche 1,9 Prozent eingebüßt - der größte Wochenverlust seit Oktober. Sharp gewannen in Tokio 2,5 Prozent. Der Konzern beteiligt sich mit bis zu 1 Milliarde Dollar an einem Investmentvehikel von Softbank und setzt damit den Konzernumbau fort. Die japanischen Versicherungswerte holten einen Teil ihrer Verluste der vergangenen Tage wieder auf. Der deutliche Renditerückgang hatte die Papiere unter Druck gesetzt.

CREDIT

Etwas normalisiert zeigen sich die Prämien der Kreditversicherungen gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen (CDS). Nach dem Ausbruch von Risikoaversion am Vortag kommen auch am Kreditmarkt die Ausfallprämien wieder zurück. Damit spiegelt sich hier dieselbe Korrektur, wie sie sich auch in leicht steigenden Aktienmärkten und fallenden Anleihekursen zeigt. Mit aussagekräftigen Tendenzen am Kreditmarkt rechnen Händler angesichts des bevorstehenden Wochenendes jedoch nicht mehr.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Spekulationen um Strategie und neuen Aktionär treiben K+S-Aktie

Beim Düngemittelkonzern K+S gehen die Spekulationen um die Strategie und die Eigentümerstruktur weiter. Die Aussichten, dass K+S das Salzgeschäft an die Börse bringen könnte und dass der Konzern bei der Suche nach einem Ankeraktionär fündig geworden ist, lassen die Aktie am Vormittag um 4,5 Prozent auf 23,89 Euro steigen. Ein Unternehmenssprecher wollte die Meldungen nicht bestätigen und verwies auf frühere Aussagen des Konzerns zur Strategie.

USA leiten Verfahren gegen Kanada wegen Bombardier-Subventionen ein

Der Handelsstreit zwischen den USA und Kanada verschärft sich weiter. Die US-Regierung leitete ein Verfahren gegen das Nachbarland wegen mutmaßlich unfairer Subventionen für den Flugzeugbauer Bombardier ein. Grund sei eine Beschwerde des US-Konkurrenten Boeing, erklärte US-Handelsminister Wilbur Ross.

Gescheiterte Übernahme belastet Gewinn von Euronext

Erhöhte Kosten haben dem Börsenbetreiber Euronext im ersten Quartal einen Gewinnrückgang beschert. So verbuchte das Unternehmen 3,1 Millionen Euro an Sonderkosten im Zusammenhang mit der potenziellen Übernahme der LCH Clearnet SA, die auch erfolgt wäre, hätte sich der Zusammenschluss von Deutscher Börse und London Stock Exchange (LSE) nicht zerschlagen. Der operative Gewinn der Euronext NV sank hingegen nur leicht, die Einnahmen blieben trotz geringerer Handelsvolumina nahezu stabil.

SAP-Konkurrent Salesforce erhöht Ausblick

Der US-Softwarekonzern Salesforce hat mit starken Wachstumszahlen im ersten Geschäftsquartal und einem höheren Ausblick für das Geschäftsjahr ein Stück weit für Erleichterung gesorgt. Drei Monate zuvor hatte der Cloud-Computing-Anbieter noch einen verhaltenden Umsatzausblick gegeben und die Anleger enttäuscht.

SK Hynix bietet mit Bain Capital für Toshiba-Chip-Geschäft

Der südkoreanische Chiphersteller SK Hynix und die US-Beteiligungsgesellschaft Bain Capital wollen nach Angaben informierter Personen zwischen 1 und 1,5 Billionen Yen (8,1 bis 12,1 Milliarden Euro) für die Mehrheit am Speicherchipgeschäft des angeschlagenen japanischen Toshiba-Konzerns zahlen.

Uber erhöht im Google-Rechtsstreit Druck auf eigenen Manager

Für den umstrittenen Uber-Manager Anthony Levandowski, der im Zentrum eines Rechtsstreits des Fahrdienstvermittlers mit Google steht, wird die Luft dünner. Uber Technologies hat gedroht, Levandowski zu entlassen, sollte er nicht einem Gerichtsurteil nachkommen, nach dem er in seinem Besitz befindliche Dokumente herausgeben muss.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 19, 2017 07:05 ET (11:05 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.