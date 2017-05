Baden-Baden/Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Lars Eidinger, Tobias Moretti, Hannah Herzsprung, Joachim Król, Claudia Michelsen, Christian Redl, Robert Stadlober, Britta Hammelstein, Meike Droste, Peri Baumeister, Max Raabe spielen in der Regie von Joachim Lang



Anfang letzter Woche fiel in Berlin die letzte Klappe zu dem aufwändigen Kinofilm "Brechts Dreigroschenfilm" (AT). Die Dreharbeiten zu diesem außergewöhnlichen Projekt liefen seit 3. März in Baden-Württemberg, Antwerpen und Gent. Autor und Regisseur Joachim Lang versammelt ein Starensemble für seine Neuinterpretation des Dreigroschenstoffs.



Im Berlin der Zwanzigerjahre



"Brechts Dreigroschenfilm" basiert auf einem herausragenden Stück Weltliteratur, das völlig neu interpretiert und in den aktuellen Zusammenhang gestellt wird. Erstmalig werden die legendäre Dreigroschenoper mit all ihren zu Schlagern gewordenen Songs, das noch nie verfilmte Treatment Brechts und der Dreigroschenroman zu einer außergewöhnlichen und packenden Story zusammengeführt. Regisseur und Autor Joachim A. Lang verbindet seine Interpretation des Dreigroschenstoffes mit der turbulenten Entstehungsgeschichte von Brechts Filmtreatment und führt den Zuschauer ins Berlin der wilden 20er Jahre. Der Tanz auf dem Vulkan, Weltwirtschaftskrise, Massenarbeitslosigkeit und aufkommender Faschismus bieten den Rahmen für den Dreigroschenfilm. Diese Rahmenhandlung ist eine Art Making-of eines Films, der bis heute nie gedreht wurde. Sie zeigt den Versuch, einen Film in Konfrontation mit der Filmindustrie zu machen, die Dreigroschenhandlung dagegen zeigt den nicht gemachten Film. Sie entführt in ein Kunst-London um 1900 zum legendären Gangsterboss Mackie Messer und zu seinem Kampf mit dem Bettlerkönig Peachum. Vieles ist anders als in der Oper, moderner, gesellschaftskritischer mit einem überraschenden Schluss ...



Glänzendes Starensemble für die Kinokoproduktion des SWR Regisseur und Autor Joachim A. Lang ("George", "Brecht - Die Kunst zu leben") ist es gelungen, ein glänzendes Starensemble vor der Kamera zu versammeln. In den Hauptrollen spielen Lars Eidinger (Bertolt Brecht), Tobias Moretti (Macheath), Hannah Herzsprung (Polly), Joachim Król (Peachum), Claudia Michelsen (Frau Peachum), Christian Redl (Tiger Brown), Robert Stadlober (Kurt Weill), Britta Hammelstein (Lotte Lenya), Meike Droste (Helene Weigel), Peri Baumeister (Elisabeth Hauptmann), Max Raabe (Moritätensänger) und viele andere mehr. Für die Kamera zeichnet David Slama ("Unsere Mütter, unsere Väter") verantwortlich. Benedikt Herforth ("Elser - Er hätte die Welt verändert") hat das Szenenbild entworfen. Die Musik wird eingespielt von Musikern des SWR Symphonieorchesters, der SWR Big Band und dem SWR Vokalensemble unter der Leitung des renommierten Dirigenten und Komponisten HK Gruber. Es tanzt die Gauthier Dance Company. Die Choreographien stammen von Eric Gauthier. Die verantwortliche Redakteurin und Dramaturgin im SWR ist Sandra Maria Dujmovic. "Brechts Dreigroschenfilm" (AT) eine Kinokoproduktion von Zeitsprung Pictures (Michael Souvignier, Till Derenbach), mit dem SWR (Sandra Maria Dujmovic) und der belgischen Produktionsfirma Velvet Films (Sebastian Schelenz) in Zusammenarbeit mit ARTE (Andreas Schreitmüller). Gefördert von der MFG Baden-Württemberg Filmförderung und dem DFFF.



Das Foto zum Drehende finden Sie zum kostenfreien Download unter www.wildbunch-germany.de/dashboard und www.ard-foto.de.



OTS: SWR - Südwestrundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7169 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7169.rss2



Pressekontakt: Schmidt Schumacher, Marten Schumacher, Alexandra Engel: info@schmidtschumacher.de, Telefon: 030 26 39 13 0