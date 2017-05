Bonn (ots) - 300 Kilometer von Nordbrasiliens Küste entfernt liegt das kleine Archipel Fernando de Noronha. Die Insel mit Marine-Nationalpark, einem UNESCO Weltnaturerbe ist ein Geheimtipp für Taucher. Sie bietet faszinierende Geschichten rund um den Hai und darüber hinaus. Leonardo Bertrand Veras schwimmt dort nahezu jeden Tag mit Haien. Er ist von den Tieren begeistert und setzt sich vehement für ihren Schutz ein. Das war nicht immer so. Früher war der 52-Jährige ein erbitterter Haijäger im Auftrag der Fischindustrie. Bis ihm plötzlich bewusst wurde, dass diese Raubfische gefährdet sind und ihr Negativimage nicht gerechtfertigt ist.



Nun will Leonardo aufklären und sensibilisieren. Er scheint keine Angst zu haben, schnorchelt zwischen Haien, kennt sich mit dem Verhalten der Tiere aus. Auf der Insel Fernando de Noronha mitten im Atlantik hat er ein Haimuseum aufgebaut. Für Touristen ein Anziehungspunkt. Hier können Besucher alles über die Knorpelfische erfahren, ihre Bedeutung für das Gleichgewicht im Ökosystem Meer und auch über Leonardo, einen Haiexperten, dessen Knowhow gefragt ist. So ist er auch bei wissenschaftlichen Projekten in Brasilien mit von der Partie. Alle paar Tage fahren Leonardo und die Wissenschaftler hinaus aufs Meer, um Tigerhaie zu fangen und mit Sendern auszustatten, damit über Satellit und Akustikbojen ihre Wanderwege beobachtet werden können. Kein ungefährliches Unternehmen. Leonardo sagt: "Ich glaube, mir wird niemand jemals eine Lebensversicherung anbieten."



Reportage von Michael Stocks, ARD-Studio Rio de Janeiro, phoenix 2017, 45'



