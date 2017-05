Von Michael Denzin

FRANKFURT (Dow Jones)--So langsam geht den Börsen die Luft aus. Anlegern in DAX & Co dürften froh sein, wenn es nur zu einer Konsolidierung kommt. Der Kursrutsch an den internationalen Aktienmärkten dürfte allen Beteiligten klar gemacht haben, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Denn die kurstreibenden Stories wie die globale Konjunkturerholung sind ebenso eingepreist wie die exzellente Berichtssaison. Gerade diese Berichtssaison wird nun zum Problem, denn als Vergleichsmaßstab legt sie die Latte sehr hoch. Immerhin war sie die beste Saison seit 15 Jahren, wie also wollen Anleger das noch toppen?

Die Party ist vorbei - alles eingepreist

Selbst Analysten werden nun immer skeptischer und empfehlen, Geld vom Tisch zu nehmen. Mit der Deutschen Bank und Morgan Stanley äußerten sich im Wochenverlauf gleich zwei große Häuser skeptisch zum Investitionsgütersektor, der das Rückgrat der konjunkturgetriebenen Rally gebildet hat. Bei Morgan Stanley hieß es dazu, "die Party ist vorbei", entsprechend senkten sie die Einstufung auf "Cautious", was ein ziemliches Misstrauensvotum an die Aussichten dieses Sektors darstellt.

Und auch bei der Deutschen Bank ist man mittlerweile in zyklischen gegenüber defensiven Aktien untergewichtet. Die Strategen weisen darauf hin, dass nun so ziemlich alles eingepreist sei. Auch die Zeit positiver Makro-Überraschungen in Europa sollte zu Ende gehen, denn selbst weiterhin sehr gute Einkaufsmanager-Indizes (PMI) sorgten aufgrund des erhöhten Vergleichniveaus dafür, dass es keinen Überraschungseffekt mehr geben wird. Schließlich sei dies auch schwer, denn man habe nun 165 Handelstage mit guten Konjunkturnachrichten hinter sich, folgern die Deutsche-Bank-Analysten; und nur zweimal in der Geschichte habe es noch längere Perioden gegeben.

PMI und Ifo-Index müssen Aktienbewertung rechtfertigen

Auch die Geschichte von den massiven Umschichtungen der US-Anleger in europäische Aktien wollen die Analysten nicht mehr so ganz kaufen: Denn die hiesigen Aktien seien mittlerweile bewertungstechnisch sogar nach oben übergeschossen. Zudem sehen Analysten diesmal keine Unterstützung von der Währungsseite kommen, um noch weitere Extremwerte zu rechtfertigen. Bei den vergangenen beiden Ausreißern zugunsten europäischer Aktien in den Jahren 2001 und 2011 seien die PMI von einer rund 10-prozentigen Euroschwäche gestützt worden - nun aber hätten sie mit einer bislang 2-prozentigen Aufwertung der Gemeinschaftswährung zu kämpfen.

Angesichts dieser Konjunkturempfindlichkeit dürfte das Wohl und Wehe der Aktienmärkte in der kommenden Woche vor allem an den neuen PMI für Mai hängen und in Deutschland auch am ifo-Geschäftsklima-Index. Sollten diese Wirtschaftsbarometer ungebrochen auf ihren Rekordniveaus notieren, dürfte es keinen großen Verkaufsdruck an den Aktienmärkten geben. Sollten sie allerdings enttäuschen, wäre Platz nach unten bis knapp über der 12.000er-DAX-Marke. Denn erst dort liege eine relevante Unterstützung mit der Kurslücke aus der Erleichterungsrally nach dem ersten Macron-Sieg, heißt es von weniger zuversichtlichen Händlern.

