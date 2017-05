FMW-Redaktion

Als am Mittwoch erstmals das Wort "impeachment" (Amtsenthebungsverfahren) im Zusammenhang mit der Comey-Affäre von Donald Trump aufkam, reagierten die Märkte geschockt mit einem herben Abverkauf. Steuersenkungen, großflächige Investitionen in die marode Infrastruktur der USA, aber auch vor allem die Deregulierung der Banken: alles schien auf einmal in Frage gestellt, und so wurden die Aktien der Hauptprofiteure der Trump-Rally (Banken, Transportwerte etc.) besonders stark abgestraft am Mittwoch.

Nun aber mehren sich die Stimmen an der Wall Street, die sagen: die Absetzung Trumps wäre gut für die Märkte! So zum Beispiel der als Permabulle bekannte Jeremy Siegel, Professor für Finanzwissenschaften an der Universität von University of Pennsylvania in Philadelphia. Er sagt: würde Trump morgen zurück treten, würde der Dow Jones 1000 Punkte zulegen in Reaktion darauf.

Der Grund: die Märkte würden ohnehin den viel verlässlicheren und berechenbaren Vize-Präsident Mike Pence als Präsidenten sehen. Und: die Rally seit der Wahl Trumps basiere nicht etwa auf der Trump-Agenda, sondern auf der Agenda der republikanischen Partei, die bei ...

