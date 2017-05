Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- In Staffel zwei der achtteiligen TV-Talentshow "Master of Photography" kämpfen zwölf internationale Kandidaten - darunter auch zwei deutsche Teilnehmer - um den Titel "Bester Fotograf Europas" und um 150.000 Euro - Prominente Jury: Oliviero Toscani, Darcy Padilla und Caroline Hunter - Gastauftritte renommierter Fotografen: David Alan Harvey, Siegfried Hansen, Donna Ferrato, Ezra Shaw, Martin Parr, Carla Kogelman und Steve McCurry - Hollywoodschauspieler Clive Owen als Star-Gast in Folge drei - "Master of Photography" in Deutschland und Österreich ab 25. Mai um 21:10 Uhr auf Sky Arts HD und über Sky On Demand und Sky Go sowie mit Streaming-Dienst Sky Ticket ganz flexibel für jeden abrufbar



Unterföhring, 19. Mai 2017 - "Master of Photography", die einzige TV-Talentshow rund um Fotografie, kommt zurück: Ab 25. Mai kämpfen zwölf internationale Teilnehmer um 150.000.- Euro und den Titel "Bester Fotograf Europas". Über den nächsten Gewinner des ersten europaweiten Sky Arts Fotowettbewerbs entscheidet auch dieses Jahr eine hochkarätige Jury. Wieder dabei ist Fotograf Oliviero Toscani, neu hinzugekommen sind Fotografin und Fotojournalistin Darcy Padilla sowie "Guardian Weekend"-Bildredakteurin Caroline Hunter.



Talentierte Fotografen aus ganz Europa - sowohl Profis als auch ambitionierte Amateure - haben sich bei der Sky Arts Hub Production beworben. Zwölf Finalisten stellen in acht Folgen an unterschiedlichen Orten in Europa ihr Können in verschiedenen Genres unter Beweis: Sonja Thoms (26, Deutschland), Max Brucker (22, Deutschland), Comewell Puplampu (21, Italien), Molly Keane (18, Irland), Souvid Datta (26, Großbritannien), Gillian Allard (51, Großbritannien), Olympe Tits (25, Belgien), Viktoria Sorochinski (37, Ukraine), Wojciech Grzedzinski (37, Polen), Martina Biccheri (29, Italien), Niko Giovanni Coniglio (29, Italien) und Sohail Karmani (50, Großbritannien).



Unterstützt werden die Konkurrenten dieses Jahr von namenhaften Gast-Fotografen, die pro Folge und Challenge als Mentoren fungieren: David Alan Harvey (Folge 1: "Travel" in Ragusa, Sizilien), Siegfried Hansen (Folge 2: "Rush Hour" in Hamburg), Donna Ferrato (Folge 4: "Erotica" in Villa di Fiorano/Rom), Ezra Shaw (Folge 5: "Paralympians" an verschiedenen Orten), Martin Parr (Folge 6: "Street Fashion" in London) und Carla Kogelman (Folge 7: "Home Sweet Home" bei den Teilnehmern daheim) sowie Steve McCurry (Finale: "Human Landscape" an verschiedenen Orten).



In Folge 3 mit der Challenge "Cover Story" erwartet die verbleibenden Kandidaten zudem eine ganz besondere Überraschung: Ihre Aufgabe wird es sein, niemand geringeren als Hollywoodstar Clive Owen kreativ in Szene zu setzen - und zwar innerhalb von 20 Minuten!



Die Produktion erfolgt durch den Sky Arts Production Hub, der speziell für die Entwicklung von hochqualitativen Kunst- und Kulturprogrammen für die 21,5 Millionen Sky Kunden in Deutschland, Österreich, UK, Irland und Italien ins Leben gerufen wurde.



Sendeinformationen: "Master of Photography" Staffel 2, 8 Folgen à 45 Minuten ab 25. Mai, immer donnerstags um 21:10 Uhr



Mehr Informationen: masterofphotography.tv



Über Sky Arts HD: Sky Arts HD ist die neue Adresse für Kunst und Kultur in Deutschland und Österreich. Der Sender, der linear, aber auch über Sky On Demand und Sky Go verfügbar ist, präsentiert seit Juli 2016 die aufregende Kunst- und Kulturwelt in Reportagen und Dokumentationen mit Fokus auf Fotografie, Architektur, Urban Arts, bildenden Künsten, Literatur, Tanz, klassische Musik und Konzertüber-tragungen. Sky Arts ist im Vereinigten Königreich, Irland und Italien bereits seit Langem erfolgreicher Teil des Sky Programmportfolios. In Deutschland und Österreich ist Sky Arts HD im Sky Entertainment Paket enthalten. Alle Inhalte von Sky Arts sind zudem mit dem Entertainment Monatsticket des Streaming-Dienstes Sky Ticket verfügbar.



Über Sky Deutschland: Mit über 4,9 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2 Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu den führenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. Mehr als 22 Millionen Kunden in fünf Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: 31.03.2017).



OTS: Sky Deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/33221 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_33221.rss2



Pressekontakt: Shoshannah Peter External Communications Tel: 089/9958 6339 Shoshannah.Peter@sky.de www.facebook.com/SkyArtsDE https://twitter.com/SkyArtsDE



Kontakt für Fotomaterial: Margit Schulzke Tel. +49 89 9958 6847 margit.schulzke@sky.de