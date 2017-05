FRANKFURT (dpa-AFX) - Grammer-Aktien haben bis Freitagnachmittag ihr Kursplus von 1,8 Prozent verteidigt und damit nur knapp unter dem Tageshoch gelegen. Die Papiere des Autozulieferers reagierten damit nicht auf eine Entscheidung des Landgerichts Nürnberg-Fürth.

Die Richter hoben in einem Endurteil eine einstweilige Verfügung auf, mit der es der Grammer AG untersagt war, Aktien in Ausübung einer begebenen Pflichtwandelanleihe an die JAP Capital Holding GmbH auszugeben.

Das Unternehmen steht in Verbindung mit dem chinesischen Konzern und Grammer-Partner Ningbo Jifeng, mit dem die Deutschen gemeinsam den Einfluss der Hastor-Familie eindämmen wollen. Mit den bosnischen Investoren befindet sich Grammer in einem Machtkampf./ag/stb

ISIN DE0005895403

AXC0142 2017-05-19/14:08