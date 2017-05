Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Pünktlich zum Marktstart des OLED Modells TX-65EZW1004 im Juni verkündet Panasonic, dass alle neuen OLED-Modelle des Unternehmens - die EZW1004-Serie sowie die EZW954-Serie - mit dem Ultra HD Premium Logo von der UHD Alliance ausgezeichnet wurden. Außerdem erhielten beide Fernseher dank der Kombination neuester Technologien, sowohl in der Bildverarbeitung als auch im Panel, das begehrte THX Zertifikat. Darüber hinaus wurden beide Modelle vom Weltmarktführer Deluxe optimiert. Deluxe ist in Hollywood eine feste Größe für digitale Dienste und Technologien der Content-Darstellung.



Bereit für Hollywood in den eigenen vier Wänden



Top Coloristen, Bildwissenschaftler und Ingenieure von Deluxe, EFILM und Encore Nachbearbeitungsfirmen arbeiteten mit Panasonic zusammen, um die 4K Pro Modelle EZW1004 und EZW954 zu testen und zu tunen. Im Resultat erfüllt der EZW1004 sogar alle Kriterien, um für Farbkorrekturen bei Blockbuster Filmen als Referenzmonitor zu dienen. Die Experten von Deluxe wirken dauerhaft bei den meist gefeierten Filmen und Fernsehshows mit - darunter auch 13 Filme, die dieses Jahr für den Oscar nominiert waren und bei der Hälfte aller Werbespots, die während des Super Bowls 2017 liefen. Auch in puncto HDR gehört Deluxe zu den Vorreitern der Branche. Bereits mehr als 16 High-End TV-Serien wurden in dieses brillante Format umgewandelt.



Stefan Sonnenfeld, CCO von Deluxe und Gründer von Company 3, einer Tochterfirma von Deluxe, die auf Bildnachbearbeitung spezialisiert ist, sagt: "Farbe hat eine unterschwellige Kraft. Ihre Fähigkeit, Emotionen hervorzurufen, hilft Filmemachern ungemein, ihre Geschichten zu erzählen. Wenn man die Farbe nicht naturgetreu sieht, dann bekommt man auch nicht das vom Filmemacher erwünschte emotionale Erlebnis. Bis jetzt gab es noch keine Möglichkeit unterschiedliche Formate in dieser gleichbleibend hohen Qualität darzustellen und diese in einem erschwinglichen Preisrahmen anzubieten. Mit dem Panasonic OLED TV EXW1004 gelingt jetzt der Durchbruch - die Farben werden konstant in all ihrer Vielfalt so wiedergegeben, wie unsere Coloristen es von einem professionellen Referenz-Monitor erwarten."



"Wir könnten uns gar nicht mehr freuen als mit einem Partner wie Panasonic zusammen zu arbeiten, der die Wichtigkeit der Farbmetrik genauso anerkennt und schätzt wie wir und mit uns zusammen die Technik getestet und weiterentwickelt hat. Da unsere Kunden uns und unserer konstant guten Qualität vertrauen, müssen wir auch überzeugt sein, dass dies bei den von uns verwendeten Produkten der Fall ist. Nachdem wir den Fernseher auf Herz und Nieren geprüft haben, sind wir überzeugt, dass er unseren Ansprüchen gerecht wird."



Dirk Schulze, Head of Produktmarketing TV / Home-AV bei Panasonic Deutschland, ist über diese Einschätzung sehr erfreut: "Wir sind begeistert, mit Deluxe zusammenarbeiten zu können, um sicherzustellen, dass unsere Kunden die Bilder exakt so sehen, wie die Filmemacher es beabsichtigt haben. Unsere Plasma Fernseher wurden lange Zeit in der Filmproduktion benutzt und wir fühlen uns sehr geehrt, dass Deluxe den EZW1004 als Referenz-Monitor für die alltägliche Arbeit nutzen wird. Es ist ein Beleg für unsere Ingenieure und deren Expertise, dass unsere OLED TVs in der Lage sind, das höchste Level in der Bildqualität darzustellen und sogar professionellen Anforderungen gerecht werden."



Ultra HD Premium Zertifizierung



Beide OLED Modelle - der EZW1004 und der EZW954 - entsprechen den strengen Standards der UHD Alliance und deren höchsten "Ultra HD Premium" Vorgaben. Die UHDA - ein globaler und branchenübergreifender Zusammenschluss führender Filmstudios, Unterhaltungselektronik-Hersteller, Video-on-Demand-Anbieter und Technologieunternehmen - bestätigt den beiden neuen Panasonic Fernsehern EZW1004 und EZW950 das Erfüllen der anspruchsvollen Kriterien. Dies beinhaltet alle technisch relevanten Aspekte von der Auflösung und der HDR-Leistung bis hin zur Bildgenauigkeit, einem breiten Farbspektrum und vielem mehr.



THX zertifiziert



Der EZW1004 und der EZW954 haben zudem die 4K Zertifizierung der THX erhalten. Die namhafte, unabhängige Qualitätssicherungsgruppe zeichnet die Fernseher für eine herausragende Präzision in der Bildqualität aus, die nur wenige Fernseher erreichen.



Verfügbarkeit und Preis



Der Panasonic OLED-TV TX-65EZW1004 ist ab Juni in der Farbe Anthrazit-Metallic erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 6.999,00 Euro.



Ab September gibt es den EZW1004 auch mit einer Bildschirmdiagonale von 77 Zoll. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 19.999,00 Euro.



Die EZW954-Serie ist in den Zollgrößen 55" (TX-55EZW954, 3.499,00 Euro) sowie 65" (TX-65EZW954, 5.499,00 Euro) ab Anfang Juli im Handel.



Aktuelle Videos zu unseren Fernsehern finden Sie auf YouTube unter: https://www.youtube.com/playlist?list=PLC7ED484E078FCF4C



Über Panasonic:



Die Panasonic Corporation gehört zu den weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Produktion elektronischer Technologien und Lösungen für Kunden in den Geschäftsfeldern Consumer Electronics, Housing, Automotive und B2B Business. In der fast 100-jährigen Unternehmensgeschichte expandierte Panasonic weltweit und unterhält inzwischen 495 Tochtergesellschaften und 91 Beteiligungsunternehmen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (Ende 31. März 2017) erzielte das Unternehmen einen konsolidierten Netto-Umsatz von 7,343 Billionen Yen / 56,3 Milliarden EUR. Panasonic hat den Anspruch, durch Innovationen über die Grenzen der einzelnen Geschäftsfelder hinweg Mehrwerte für den Alltag und die Umwelt seiner Kunden zu schaffen. Weitere Informationen über das Unternehmen sowie die Marke Panasonic finden Sie unter www.panasonic.com/global/home.html und www.experience.panasonic.de/.



OTS: Panasonic Deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/14151 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_14151.rss2



Weitere Informationen: Panasonic Deutschland Eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15 22525 Hamburg



Ansprechpartner für Presseanfragen: Michael Langbehn Tel.: 040 / 8549-0 E-Mail: presse.kontakt@eu.panasonic.com