Überaus auffällig zeigt sich heute das Wertpapier des Versorgungsunternehmens RWE und reihte sich zugleich in die DAX-Gewinnerliste ein - dabei konnte die Aktie im heutigen Handel überaus wichtige Hürde meistern und zündete die nächste Rally-Stufe.

Noch im September 2015 notierte das Wertpapier von RWE bei 9,12 Euro und fand nach einem vorangegangenen massiven Abverkauf erst in diesem Bereich einen tragfähigen Boden vor. Anschließend drehte der Trendverlauf in eine grobe Seitwärtsphase, die zunächst bis 13,50 Euro aufwärts reichte, Mitte 2016 konnte bereits ein vorläufiges Hoch von 16,49 Euro markiert werden. Nach einem zwischengeschalteten Rücksetzer zurück auf den Aufwärtstrend seit September 2014, sowie das Kursniveau von 11,01 Euro stellte sich erneut eine Erholung ein und reichte bis zum gestrigen Handelstag bis knapp an die Mehrfachhürde von 16,49 Euro, sowie den übergeordneten Abwärtstrend heran. Im Freitagshandel explodierte die Aktie sprichwörtlich und kämpfte sich den Weg schließlich nach oben frei. Das hierdurch aufgestellte Kaufsignal dürfte ...

