Karlie Group GmbH: Niederländische Beeztees Holding erwirbt Karlie Flamingo GmbH

DGAP-Ad-hoc: Karlie Group GmbH / Schlagwort(e): Verkauf Karlie Group GmbH: Niederländische Beeztees Holding erwirbt Karlie Flamingo GmbH 19.05.2017 / 14:23 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Niederländische Beeztees Holding erwirbt Karlie Flamingo GmbH

Bad Wünnenberg-Haaren, 19. Mai 2017 - Die Geschäftsführung der Karlie Group GmbH (Emittentin der "Unternehmensanleihe 2013", ISIN DE000A1TNG90 - WKN A1TNG9) gibt bekannt, dass die niederländische Holding und Muttergesellschaft von Beeztees, Pet Supplies Beheer, die Karlie Flamingo GmbH erworben hat. Der Kaufvertrag wurde am 17. Mai 2017 unterzeichnet. 100% der Anteile sowie die Handelsnamen "Karlie Flamingo" und "Karlie" wurden an den Käufer veräußert. Der M&A-Prozess wurde damit erfolgreich abgeschlossen. Die Marke Karlie bleibt erhalten. Die Karlie Group GmbH befindet sich seit Dezember 2016 in einem Verfahren in Eigenverwaltung.

Unternehmenspresse:

Gabriele Gödde

Karlie Group GmbH

Tel.: +49 (0)2957/77-151

E-Mail: gabriele.goedde@karlie-group.com

Über Karlie Group GmbH

Die Karlie Group GmbH ist ein internationaler Großhändler und Markenhersteller von Heimtierzubehör und Tiersnacks mit Hauptsitz in Bad Wünnenberg-Haaren. Die Gruppe ist schwerpunktmäßig im europäischen Markt tätig und besetzt nach eigener Einschätzung den zweiten Platz der europäischen Händler für Tierzubehör.

19.05.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Karlie Group GmbH Graf-Zeppelin-Str. 13 33181 Bad Wünnenberg-Haaren Deutschland

Internet: http://www.karlie-group.com/

ISIN: DE000A1TNG90 WKN: A1TNG9

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Tradegate Exchange; Open Market (Basic Board) in Frankfurt

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

575697 19.05.2017 CET/CEST

ISIN DE000A1TNG90

AXC0151 2017-05-19/14:24