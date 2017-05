Nach hitzigen Diskussionen im Vorfeld ist die Weltpremiere der Netflix-Produktion "Okja" bei den Filmfestspielen in Cannes am Freitag nach anhaltenden Buh-Rufen des Publikums unterbrochen worden. Schaden dürfte das dem Unternehmen allerdings nicht - im Gegenteil, schließlich ist der Film nun erst recht in aller Munde.

