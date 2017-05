Die Nachrichtenagentur aus Bankenkreisen erfahren, dass der deutsche Energiekonzern seinen Innogy-Anteil an den französischen Versorger Engie abgeben wird. Im Gegenzug soll die Ökostromtochter an Engie beteiligt werden.RWE und Engie könnten bald eng verflochten sein. Nach einer Meldung der Nachrichtenagentur Reuters prüften die Investmentbanken der Energiekonzerne verschiedene Optionen. So könnte der ein Teil oder auch die komplette Mehrheitbeteiligung von RWE an der Ökostromtochter Innogy an den französischen Versorger verkauft werden. Dies erfuhr Reuters von vier beteiligten Investmentbanken. ...

