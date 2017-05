Ein Kasseler Gericht erklärt eine Erlaubnis aus dem Jahr 2014 für Sonntagsarbeit während der Weihnachtszeit für rechtswidrig. Amazon habe keine außergewöhnlichen Umstände darlegen können. Der Konzern bedauert das Urteil.

Das Verwaltungsgericht Kassel hat dem Internet-Versandhändler Amazon bei der Sonntagsarbeit im Weihnachtsgeschäft Grenzen gesetzt. Das Gericht urteilte bereits am vergangenen Dienstag, dass die Erlaubnis des Regierungspräsidiums Kassel für den Standort Bad Hersfeld in der Vorweihnachtszeit 2014 rechtswidrig war, wie ein Richter am Freitag sagte. ...

