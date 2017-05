Europas führende IoT-Veranstaltung wird schon in zwei Wochen nach Berlin zurückkehren und eine Vielzahl von kostenlosen Bereichen bieten, die man besuchen kann. Vom 1. bis 2.Juni wird die Veranstaltung IoT Tech Expo das gesamte IoT-Ökosystem beleuchten und die neuesten Technologieinnovationen in sechs Konferenzsträngen, einer Start-up-Zone, zwei gleichzeitig stattfindenden Veranstaltungen zu den Themen Blockchain und KI, einer Ausstellung mit den neuesten Innovationen und dem IoT-Meetup vorstellen.

Dieser Smart News Release enthält Multimedia. Vollständige Veröffentlichung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170519005347/de/

Register FREE for the Europe's leading IoT event, taking place in Berlin on the 1-2 June 2017 (Photo: Business Wire)