"Wer im Fußball gewinnen möchte, braucht vor allem eins: ein richtig gutes Team!" (Per Mertesacker, Buchpate)



Leuchtende Bälle, die durch die Kraft der Sonne auf Bäumen wachsen und noch im Mondschein leuchten. Jeder kann und darf Fußball spielen und alles dreht sich um das runde Ding - das ist das Land, das in den Köpfen von Ben Rückerl und Stefan Plötz entstand und zugleich ihr eigenes Traumland ist. "Ballnanien" heißt dieser wunderbare Fleck Erde, die Heimat von Manni Ballnane, dem Held der Geschichte.



Fußball als Leidenschaft - dieses Gefühl teilen Stefan Plötz und Ben Rückerl mit vielen. Fußball als "pädagogisches Tool" und eine Banane als Markenzeichen, das macht die beiden einzigartig! In den Köpfen von Ben und Stefan, beide staatlich anerkannte Heilerzieher und Gründer des inzwischen allseits bekannten und erfolgreichen Bananenflanke e.V., reifte die Idee eines Kinderbuches mit "Manni Ballnane" als Helden bzw. als Hauptfigur. Der Stoff war im Kopf, die Figur existent in der Phantasie und mit einem Profi, der Schriftstellerin Carola Kupfer, war die Idee eines gemeinsamen Buches geboren!



Die Patenschaft für Manni übernahm Per Mertesacker, Fußballprofi und Weltmeister 2014. "Manni hätte in Brasilien gut in unsere Mannschaft gepasst. Denn Manni ist ein echter Teamplayer. Das Tolle an ihm ist, dass er allen auf eine richtig nette Art zeigt, wie eine gute Mannschaft funktioniert. Er hat keine Vorurteile gegenüber anderen Menschen und liebt den Fußball. Da können sich manche Trainer und Spieler etwas abschauen!", so Per Mertesacker in seinem Vorwort zum Buch.



Zusammenhalt, Freundschaft, Teamwork und Selbstwertgefühl - das sind die wichtigsten Inhalte und Werte, die sich Ben und Stefan auf die Fahnen geschrieben haben. Diese zu verinnerlichen und zu vermitteln, das ist die Hauptintention, sowohl im Verein "Bananenflanke" als auch im Buch "Manni Ballnane".



Das Buch:



ISBN 978-3-944793-73-3; 56 Seiten, 14.90 Euro



Bestellung der Druckausgabe ist möglich über die Homepage www.neudenken-media.de oder deutschlandweit in den Buchhandlungen und Amazon.



Besuchen Sie uns auf: www.neudenken-media.de www.manni-ballnane-buch.de



