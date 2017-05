BONN (dpa-AFX) - Zunehmender Wettbewerb unter den Betreibern dürfte auch an Land erzeugten Windstrom für Verbraucher künftig günstiger machen. Bei einer Ausschreibung für solche Anlagen hat die Bundesnetzagentur jetzt 70 Geboten mit einer Gesamtleistung von 807 Megawatt einen Zuschlag erteilt. Im Schnitt wird dieser Windstrom noch mit 5,71 Cent pro Kilowattstunde aus dem EEG gefördert. Insgesamt seien 256 Gebote für gut 2100 Megawatt eingereicht worden, teilte die Behörde am Freitag in Bonn mit. Der Chef der Bundesnetzagentur, Jochen Homann, sprach von einem "erfreulich hohen Wettbewerbsniveau".

Mitte April war die erste Ausschreibung für Windanlagen vor den deutschen Küsten zu Ende gegangen. Den Zuschlag erhielten Parks mit einer durchschnittlichen Förderung von 0,44 Cent je Kilowattstunde. Die Ausschreibung ist ein Ergebnis der vorerst letzten Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG). Sie löst das bisherige Modell einer pauschalen Förderung mit festen Vergütungssätzen ab./ls/DP/tos

