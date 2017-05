Liebe Trader,

Noch im September 2015 notierte das Wertpapier von RWE bei 9,12 Euro und fand nach einem vorherigen massiven Abverkauf erst in diesem Bereich einen tragfähigen Boden vor. Anschließend drehte der Trendverlauf in eine grobe Seitwärtsphase, die zunächst bis 13,50 Euro aufwärts reichte, Mitte 2016 konnte bereits ein vorläufiges Hoch von 16,49 Euro markiert und ein Aufwärtstrend eingezeichnet werden. Nach einem zwischengeschalteten Rücksetzer zurück auf den Aufwärtstrend seit September 2014, sowie das Kursniveau von 11,01 Euro stellte sich erneut eine Erholung ein und reichte bis zum gestrigen Handelstag bis knapp an die Mehrfachhürde von 16,49 Euro heran. Im heutigen Handel explodierte die Aktie sprichwörtlich und kämpfte sich den Weg schließlich nach oben frei. Das hierdurch aufgestellte Kaufsignal dürfte nun einen weiteren Aufwärtsimpuls liefern und ist daher bestens für ein Long-Investment eignet.

Long-Chance:

Der eindeutige Aufwärtsimpuls aus den heutigen Handel kann seitens interessierter Marktteilnehmer nun für ein direktes Long-Investment herangezogen werden, wodurch auf einen Kursanstieg zunächst bis in den Bereich von 18,44 Euro gesetzt werden kann. Bei anhaltender Kursstärke könnte sogar noch das Niveau bei rund 20,00 Euro getestet werden, ehe das Papier von RWE kurzfristig wieder in eine Konsolidierungsphase übergeht. Eine entsprechende Verlustbegrenzung sollte sich aber noch knapp unterhalb der Marke von 16,00 Euro bewegen, weil anschließend noch ein Pullback zurück zum Ausbruchsniveau einkalkuliert werden muss - bereits investierte Anleger ziehen ihre Stops ebenfalls auf dasselbe die Niveau nach!. Größere Verkaufssignale ergeben sich hingegen erst unterhalb von 15,90 Euro, In diesem Fall ist mit einem Abschlag zurück auf den gleitenden Durchschnitt EMA 50 bei aktuell 15,17 Euro zu rechnen. Dies würde allerdings einen nachhaltigen Ausbruch stark gefährden, sodass Long-Positionen wieder überdenken wären.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 16,99 Euro

Kursziel: 17,60 / 18,44 / 20,00 Euro

Stopp: < 16,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 0,99 Euro

Zeithorizont: 4 - 6 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



RWE AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 16,99 Euro; 14:25 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

