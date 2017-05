NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Verkaufswelle wegen politischer Turbulenzen bahnt sich am Freitag an den US-Börsen ein weiterer freundlicher Handelstag an. Wie Indikationen zeigen, dürfte sich die am Vortag begonnene Erholung zu Wochenschluss mit zögerlichem Tempo fortsetzen. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn 0,18 Prozent höher bei exakt 20 700 Punkten. Am Vortag schon hatte der Leitindex von guten Konjunkturdaten profitiert. Auf Wochensicht würde er so aber immer noch auf ein 1-prozentiges Minus zusteuern.

Nachdem der Risikoappetit der Anleger zur Wochenmitte noch dem "Politzirkus" in Washington zum Opfer gefallen sei, sieht Craig Erlam vom Broker Oanda in der jüngsten Gegenbewegung ein Indiz dafür, dass es sich statt einer längeren Korrektur nur um eine vorübergehende und charttechnisch unterstützte Erscheinung handelte. "Investoren setzen scheinbar darauf, dass sich die Entscheider in den USA bald wieder auf die Themen konzentrieren können, die den Märkten zuletzt nach oben verholfen haben: Steuern und Staatsausgaben", so der Experte.

Bei den Einzelwerten sorgen am Freitag nochmals einige Unternehmensberichte in der zweiten Börsenreihe für Gesprächsstoff: Schon am Vorabend nach Börsenschluss berichteten einige Unternehmen aus dem Softwarebereich von ihren jüngsten Quartalen. Für den SAP-Rivalen Salesforce ging es vorbörslich wegen eines angehobenen Ausblicks um fast 3 Prozent nach oben.

Beim CAD-Softwarehersteller Autodesk sorgte ein unerwartet kleiner Quartalsverlust nebst einigen positiven Analystenstimmen für einen vorbörslichen Satz nach oben um 12 Prozent.

Um 2,4 Prozent zogen vor Börsenstart die Papiere von Applied Materials an. Der Hersteller von Anlagen für die Halbleiterindustrie konnte neben unerwartet starken Resultaten für das zweite Quartal auch mit einem angehobenen Ausblick aufwarten - ebenso wie der Landmaschinenkonzern Deere & Co . Dessen Papiere wurden davon mit fast 7 Prozent in die Höhe katapultiert.

Ansonsten dürfte es sich für Anleger lohnen, einen Blick auf die Aktien von T-Mobile US zu werfen. Die US-Tochter der Deutschen Telekom macht sich für eine erwartete Fusionswelle auf dem US-Mobilfunkmarkt bereit. Einen logischen Partner, um die Platzhirsche Verizon und AT&T anzugreifen, sieht Finanzchef Braxton Carter im Rivalen Sprint. Goldman setzte die Papiere von T-Mobile US unter anderem wegen der Übernahmefantasie auf seine "Conviction Buy List". Vorbörslich legten sie rund 2 Prozent zu./tih/tos

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

AXC0164 2017-05-19/15:01