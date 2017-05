Berlin - Der Bundesvorstand der AfD hat beschlossen, eine Verfassungsbeschwerde gegen das von den Fraktionen der SPD und der CDU/CSU eingebrachte "Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken" (Netzwerkdurchsetzungsgesetz - NetzDG) in Prüfung zu geben, sollte der Bundestag das NetzDG beschließen, so die Alternative für Deutschland (AfD) in einer aktuellen Pressemitteilung.

Den vollständigen Artikel lesen ...