Berlin - Der Bundestag hat am Donnerstagabend das Open-Data-Gesetz des Bundes verabschiedet, so die CDU/CSU-Bundestagsfraktion in einer heute veröffentlichten Studie. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Es leitet einen Kulturwandel in den Verwaltungen ein und verpflichtet die unmittelbaren Bundesbehörden, künftig unbearbeitete Daten zu veröffentlichen.

