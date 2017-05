Lausanne (ots) - Die Loterie Romande hat heute Freitag, 19. Mai

In der Generalversammlung der Loterie Romande, die heute Freitag,

19. Mai 2017 in La Chaux-de-Fonds abgehalten wurde, hatten die

Vereinsmitglieder der sechs Westschweizer Kantone einen neuen

Präsidenten und zwei Mitglieder in den Verwaltungsrat zu wählen. Als

Präsident wurde Jean-René Fournier gewählt. Er war von 1997 bis 2009

Walliser Staatsrat und ist seit 2007 Ständerat. Er wird sein Amt am

1. Januar 2018 antreten. Jacqueline Maurer-Mayor (VD) und Ruth Lüthi

(FR) haben die statutarische Altersgrenze erreicht und werden am 31.

Dezember 2017 aus dem Verwaltungsrat ausscheiden. Ersetzt werden sie

von Anne-Catherine Lyon, seit 2002 Staatsrätin im Kanton Waadt und

Vorsteherin des Departements für Bildung, Jugend und Kultur, die ihr

Amt am 30. Juni 2017 niederlegen wird, und Christine

Bulliard-Marbach, seit 2011 Nationalrätin des Kantons Freiburg.



Die Fähigkeiten und die Erfahrung, die für das Amt des Präsidenten

erforderlich sind, waren entscheidend für die Wahl von Jean-René

Fournier durch die Generalversammlung. Er besitzt die Führungs- und

Kommunikationsqualitäten, die für die Institution und ihre

Verankerung in den sechs Westschweizer Kantonen erforderlich sind.

Jean-René Fournier ist 59 Jahre alt, verheiratet und Vater von sechs

Kindern. Nach dem Lizentiat in Wirtschafts- und Sozialwissenschaften

an der Universität Freiburg arbeitete er 14 Jahre lang - von 1983 bis

1997 - in der Geschäftsstelle Sitten der UBS, unter anderem als

stellvertretender Leiter. Als Mitglied der christlichdemokratischen

Volkspartei CVP gehörte er der Walliser Regierung an, die er

2000-2001 und 2004-2005 präsidierte. Jean-René Fournier war Mitglied

der Westschweizer Konferenz für Lotterie und Glücksspiele (CRLJ). In

den kommenden beiden Jahren wird er weiterhin dem Ständerat angehören

und ihm 2019 vorstehen. Die Ausstrahlung und der Einfluss dieser

wichtigen eidgenössischen Funktion werden der Loterie Romande sehr

zugutekommen, da in nächster Zeit das Geldspielgesetz zum Abschluss

gebracht und danach die Vollzugsverordnungen erarbeitet und

verabschiedet werden müssen.



Jean-Pierre Beuret ist seit dem 1. Januar 1995 Präsident der

Loterie Romande. Nach Erreichen der statutarischen Altersgrenze wird

er sein Amt am 31. Dezember 2017 niederlegen. Der Übergang vom

bisherigen zum neuen Präsidenten wird in der Generalversammlung der

Loterie Romande von Ende 2017 formell besiegelt. Der Verwaltungsrat

und die Generaldirektion der Loterie Romande danken Jean-Pierre

Beuret herzlich für die geleistete Arbeit. Er hat sich während seiner

ganzen Amtszeit mit viel Elan und Überzeugung für die Einrichtung und

ihres gemeinnützigen Auftrags eingesetzt.



Es sei daran erinnert, dass die Loterie Romande ihren gesamten

Gewinn an Tausende soziale, kulturelle, sportliche und im

Umweltschutz tätige gemeinnützige Institutionen verteilt. Das

Ergebnis 2016 wird am kommenden Dienstag, 23. Mai veröffentlicht.



