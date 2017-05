HANNOVER (dpa-AFX) - Die Berentzen-Aktionäre haben dem Führungswechsel bei einem der ältesten Spirituosenhersteller Deutschlands zugestimmt: Der bisherige Vorstandssprecher Frank Schübel wechselt in den Aufsichtsrat. Bei der an die Hauptversammlung anschließenden Aufsichtsratssitzung wurde Schübel zum Vize des Gremiums gewählt, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Schübels Nachfolger im Vorstand, Oliver Schwegmann, tritt seinen Posten bei Berentzen zum 1. Juni an.

Die Hauptversammlung beschloss zudem für 2016 eine Dividende von 25 Cent (2015: 20 Cent) je Stammaktie. Insgesamt werden den Angaben zufolge 2,3 Millionen Euro an die Anteilseigner ausgeschüttet, nach 1,9 Millionen Euro ein Jahr zuvor.

Hintergrund von Schübels Rückzug ist eine veränderte Aktionärsstruktur bei Berentzen. 2016 verkaufte der Finanzinvestor Aurelius seine Anteile komplett. "Wir brauchen Kontinuität im Aufsichtsrat, und meine Rolle wird sein, diese Kontinuität sicherzustellen", sagte Schübel. Er sei von den Aktionären gebeten worden, in das Kontrollgremium zu wechseln.

Schübel war mehr als viereinhalb Jahre Chef von Berentzen. Bundesweit bekannt wurde das Unternehmen in den 1970er Jahren mit Apfelkorn. Angesichts stagnierender Geschäfte mit Spirituosen setzte Schübel auf Wachstum bei alkoholfreien Getränken und Systeme für frischgepresste Orangensäfte in Supermärkten und Hotels./tst/DP/tos

AXC0191 2017-05-19/15:59