Angela Merkel rechnet weiterhin mit einer mehrheitlichen Zustimmung für den Bund-Länder-Finanzpakt im Bundestag. Die scharfe Kritik von Bundestagspräsident Lammert stieß nicht nur bei der Kanzlerin auf Unverständnis.

CDU-Chefin Angela Merkel rechnet ungeachtet der scharfen Kritik von Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) mit einer Zustimmung des Bundestages für den Bund-Länder-Finanzpakt. "Diese Grundgesetzänderung wird in der nächsten Woche, so hoffe ich doch, wirklich auch verabschiedet", sagte die Kanzlerin am Freitag bei einer Wirtschaftskonferenz in Berlin. Für die historische Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen sind jeweils Zweidrittel-Mehrheiten in Parlament und Bundesrat nötig.

Lammert hatte am Donnerstag in einer Sondersitzung der

