-------------------------------------------------------------- Geschäftsbericht 2016 http://ots.de/dQaXN --------------------------------------------------------------



Hammelburg (ots) - Die Bank Schilling mit Stammhaus im unterfränkischen Hammelburg erreichte im Geschäftsjahr 2016 einen gegenüber dem Vorjahr unverändert stabilen Jahresüberschuss von rund 4,4 Mio. EUR. Aufgrund der zufriedenstellenden Geschäftsentwicklung konnte neben dem ausgewiesenen Jahresüberschuss auch die freiwillige Sonderrücklage gemäß § 340g HGB zusätzlich dotiert werden. Hier wurden 4,8 Mio. EUR (Vorjahr 5,3 Mio. EUR) zur Stärkung der Eigenmittel zugeführt.



Die Eigenmittel belaufen sich nach Feststellung des Jahresabschlusses und dem Beschluss zur Ergebnisverwendung durch die Hauptversammlung auf 96,2 Mio. EUR (Vorjahr 91,3 Mio. EUR), die Gesamtkapitalquote auf 15,2 % (Vorjahr 15,1 %) und die Kernkapitalquote auf 14,7 % (Vorjahr 14,2 %).



Die Cost-Income-Ratio zeigte sich mit 62,55 % weitgehend konstant gegenüber dem Vorjahr.



Die Bilanzsumme war mit 976 Mio. EUR planmäßig um rund 66 Mio. EUR rückläufig.



Die im Jahre 1923 gegründete Bank unterhält einschließlich der Filiale am Sitz der Zentrale Hammelburg, in Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und Thüringen 15 Filialen und zwei Geschäftsstellen. Neben der Ausrichtung als Regionalbank in den Filialgebieten, ist das Haus auch ein geschätztes Handelsinstitut für verzinsliche Wertpapiere im Euroraum. Im Vermögensanlagegeschäft konnte sich die Bank Schilling bei dem Vermögensverwaltertest des Elite Reports (Handelsblatt) sehr gut platzieren und wurde im November 2016 zum zehnten Mal in Folge in die "Elite der Vermögensverwalter" aufgenommen. Hier konnte das höchste Prädikat "summa cum laude" erreicht werden.



Die Tochtergesellschaften Dr. Schmitt Leasing GmbH (DSL), Dr. Schmitt GmbH Würzburg - Versicherungsmakler (DSV), gvp Gesellschaft für Versicherungsprüfung mbH sowie Dr. Schmitt Immobilien GmbH (DSI) haben ebenfalls zu dem guten Geschäftsergebnis beigetragen.



Insgesamt werden in der Unternehmensgruppe rund 330 Mitarbeiter/-innen beschäftigt, davon 240 in der Bank.



Die Zinsmarge bleibt aufgrund schwieriger Marktsituation, bedingt durch die Geldpolitik der europäischen Zentralbank unter Druck. Dennoch rechnet die Bank bei annähernd gleichbleibenden Rahmenbedingungen mit einer weitgehend konstant positiven Entwicklung.



OTS: Bank Schilling & Co AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/21661 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_21661.rss2



Pressekontakt: Bank Schilling & Co AG Vorstand Matthias Busch, Dr. Hubert-Ralph Schmitt, Aloys Tilly Am Marktplatz 10 97762 Hammelburg Telefon: 09732 904-215 E-Mail: info@bankschilling.de www.bankschilling.de