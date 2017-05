Die Analysten der UBS haben die Kaufempfehlung von Zumtobel auf "Neutral" korrigiert. Das Kursziel für die Aktien von Zumtobel wird nicht geändert und verbleibt weiter auf 20,5 Euro.

Der UBS-Analyst Sven Weier sieht derzeit den Leuchtenhersteller auf Kurs. Trotz der starken Entwicklung des Aktienkurses im vergangenen Jahr fehlen dem Analysten allerdings für eine Kaufempfehlung die absehbare zusätzlichen Umsatzimpulse. Zudem sieht der Analyst zusätzliches Potenzial für Kostenreduktionen. Die bisherigen durch Zumtobel umgesetzten Einsparungen sieht der UBS-Experte durch den Markt korrekt bewertet.

Für 2017/18 erwartet der UBS-Analyst weiter ein Ergebnis je Aktie von 1,05 Euro. Die Prognosen für 2018/19 und 2019/20 bleiben ebenfalls gleich bei 1,34 Euro und 1,47 Euro. Die Dividendenprognose je Aktie liegt für 2017/18 bei 0,25 Euro, jene für 2018/19 bei 0,30 Euro. Für 2019/20 wird pro Aktie mit 0,35 Euro Gewinn kalkuliert.

An der Wiener Börse notierten die Zumtobel-Aktien am Freitag mit einem Plus von 2,47 Prozent bei 18,47 Euro.

