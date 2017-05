FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Freitag gesunken. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future fiel bis zum späten Nachmittag um 0,15 Prozent auf 161,26 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg um zwei Basispunkte auf 0,36 Prozent.

Die Tumulte um US-Präsident Donald Trump sind in den Hintergrund getreten. Nach der Aufregung wegen chaotischer Zustände im Weißen Haus scheinen sich die Gemüter der Marktteilnehmer etwas zu beruhigen. Auch in Brasilien entspannte sich die Lage an den Finanzmärkten etwas. Marktbewegende Konjunkturdaten wurden nicht veröffentlicht./jsl/tos

ISIN DE0009652644

AXC0216 2017-05-19/17:20