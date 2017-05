Mainz (ots) -



Die "Honigfrauen" avancieren zum Publikumsmagneten in der ZDF-Mediathek: Im Schnitt erzielte der Event-Dreiteiler bisher rund 451 Tsd. Abrufe pro Folge. Heike Hempel, ZDF-Hauptredaktionsleiterin Fernsehfilm/Serie II: "Der enorme Erfolg der 'Honigfrauen' in der ZDF-Mediathek zeigt sehr deutlich, dass wir mit einer solchen Familiengeschichte, die aus einer jüngeren Perspektive erzählt wird, unterschiedliche Generationen erreichen und dass seriell erzählte Geschichten nicht unbedingt aus Amerika kommen müssen, um im Netz ihr Publikum zu finden. Als Ausspielweg für die Online-Affinen und für alle, die eine gute Geschichte gerne am Stück erleben wollen, ist die ZDF-Mediathek längst ein selbstverständliches und immer wichtigeres Angebot."



Die Werte zu den Video-Sichtungen beziehen sich auf den Zeitraum von der TV-Ausstrahlung des "Honigfrauen"-Auftaktfilms am 23. April 2017 bis zum 17. Mai 2017. Für die Abrufe gilt außerdem, dass nur die Nutzung über PCs und Laptops berücksichtigt ist. Die Nutzung über Smartphones, Tablets und Smart-TVs ist darin noch nicht enthalten, sodass die tatsächliche Nutzung deutlich höher liegt. Alle drei "Honigfrauen"-Folgen sind noch bis zum 23. Oktober 2017 in der ZDF-Mediathek zu sehen. ZDFneo wiederholt die Filme am Samstag, 3. Juni 2017, ab 15.45 Uhr.



Auch im linearen Fernsehen reüssierte die Familiengeschichte: Der Auftaktfilm begeisterte 5,43 Millionen Zuschauer (14,6 Prozent Marktanteil), Teil 2 sahen 4,21 Millionen bei einem Marktanteil von 13,6 Prozent. Das Finale des Dreiteilers verfolgten 4,55 Millionen Zuschauer (12,8 Prozent Marktanteil).



Der ZDF-Dreiteiler "Honigfrauen" spielt im Jahr 1986 am ungarischen Plattensee, wo die Erfurter Schwestern Maja und Catrin Streesemann ihren ersten Urlaub außerhalb der DDR verbringen. Beflügelt vom Gefühl grenzenloser Freiheit und der Aussicht auf romantische Abenteuer, genießen die beiden das Ferienleben in vollen Zügen. Doch sie ahnen nicht, dass sie längst unter Beobachtung der so genannten "Balaton-Brigade" stehen, die im Urlaubsparadies Ausspähung in Badehosen betreibt.



Das Drehbuch zum Dreiteiler schrieb Produzentin Natalie Scharf gemeinsam mit Christoph Silber, Regie führte Ben Verbong. In den Hauptrollen spielen Sonja Gerhardt, Cornelia Gröschel, Anja Kling, Götz Schubert, Dominic Raacke, Franz Dinda, Stipe Erceg und andere. "Honigfrauen" wurde von Seven Dogs Filmproduktion im Auftrag des ZDF produziert. Alexander Bickel und Corinna Marx sind die verantwortlichen Redakteure im ZDF.



