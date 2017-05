Frankfurt - Der Euro ist am Freitag auf den höchsten Stand seit November gestiegen. Die europäische Gemeinschaftswährung kletterte am Nachmittag bis auf 1,1191 US-Dollar. Im frühen Handel hatte der Euro noch rund 1,11 Dollar gekostet.

Auch zum Franken verlor der US-Dollar rund einen halben Rappen und geht am Freitag-Nachmittag bei 0,9751 CHF um. Deutlich geriner waren entsprechend die Bewegungen bei EUR/CHF. Am frühen Abend notiert das Währungspaar bei 1,0913 nach 1,0918 am Mittag bzw. 1,0893 am Morgen.

Die Gemeinschaftswährung profitierte weiter von der hohen Unsicherheit mit Blick auf die US-Politik. ...

