Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Freitag mit höheren Kursen auf breiter Front beendet. Nach einem bereits freundlichen Start baute der SMI am kleinen Verfallstermin seine Gewinne im Tagesverlauf kontinuierlich aus und eroberte die am Vortag verlorene Marke von 9'000 Punkten zurück. In Marktkreisen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...