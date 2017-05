Liebe Leser,

bei K+S ist die Spannung groß - und entsprechend zeigte sich der Aktienkurs in den vergangenen Handelstagen recht volatil. Doch was ist hier eigentlich los? Dies: Vor wenigen Tagen hat bei K+S ein neues Vorstandsteam die Arbeit aufgenommen. Vorstandsvorsitzender von K+S ist demnach der 54jährige Dr. Burkhard Lohr, der am 12. Mai seine Arbeit aufgenommen hat. Zum gleichen Tag wurde der 42jährige Thorsten Boeckers Finanzvorstand. Es gab noch weitere Personalien - dazu gehört ...

