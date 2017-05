Einstellung Aufnahme

ISIN Name mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

LU0106198319 LOGWIN AG 19.05.2017 LU1611544237 LOGWIN AG 22.05.2017 TAUSCH 50:1

US03938L1044 ARCELORMITTAL NY SHS/1 ON 19.05.2017 US03938L2034 ARCELORMITTAL NY SHS/1 ON 22.05.2017 TAUSCH 3:1

GB00B08SNH34 NATIONAL GRID PLC NEW 19.05.2017 GB00BDR05C01 NATIONAL GRID PLC NEW 22.05.2017 TAUSCH 12:11