von Birgit Haas, €uro am Sonntag €uro am Sonntag: Die Geschäfte in der Pharmasparte des Konzerns sind im ersten Quartal der treibende Umsatzfaktor. Was ist neu? Markus Kuhnert: Alle drei Unternehmensbereiche haben zum Wachstum beigetragen, nicht nur die Gesundheitssparte. Mit Blick auf das Ergebnis kamen auch positive ...

Den vollständigen Artikel lesen ...