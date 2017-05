Bundeskanzlerin Angela Merkel möchte, dass Batterien für Elektroautos auch in Deutschland entwickelt und gebaut werden. Bisher müssen Autobauer auf Zulieferer aus Asien zurückgreifen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel dringt darauf, neue Batteriezellen für Elektro-Autos auch in Deutschland entwickeln und bauen zu lassen. "Für die weitere Entwicklung der Elektromobilität wäre es schon wünschenswert, bei den neuen Zelltypen dann auch dabei zu sein, wenn neue Entwicklungen da sind", sagte die Kanzlerin in ihrer Video-Botschaft vom Samstag. "Und wenn wir in der Forschung hier dabei sind - auch bei den Prototypen - dann gibt es, glaube ...

