Im Zuge des Bundestagswahlkampfes verspricht die CSU massive Steuersenkungen. Konkrete Summen wurden jedoch noch nicht genannt. Zudem will Ministerpräsident Seehofer eine Kaufprämie für modernere Dieselautos fördern.

Die CSU will mit dem Versprechen milliardenschwerer Steuersenkungen in den Bundestagswahlkampf ziehen. In der kommenden Legislaturperiode solle es eine "große, wuchtige Steuerreform" geben, sagte Seehofer am Samstag zum Abschluss einer zweitägigen CSU-Vorstandsklausur im oberpfälzischen Schwarzenfeld.

Auf konkrete Summen wollte sich die CSU-Spitze vor den anstehenden Beratungen mit der CDU nicht festlegen. Intern wurde aber deutlich, dass die CSU auf Entlastungen von mehr als 15 Milliarden Euro setzt - das ist die Summe, die die CDU bislang ...

