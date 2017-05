BERN (dpa-AFX) - Die Schweizer stimmen an diesem Sonntag über eine neue Energiestrategie ab, die langfristig den Ausstieg aus der Atomenergie besiegeln soll. Das neue Gesetz fördert erneuerbare Energien und verbietet den Bau neuer Kernkraftwerke. Die fünf bestehenden Kraftwerke sollen aber am Netz bleiben, solange sie sicher sind.

Die rechtspopulistische Partei SVP hat mit Angstszenarien vor kalten Duschen und Tausenden Euro Zusatzkosten im Jahr Stimmung dagegen gemacht. Der frühere deutsche Innenminister Otto Schily warnte die Schweizer in einem Brief an den starken Mann der SVP, Christoph Blocher, davor, die deutsche Energiewende zu kopieren. Sie sei ein Desaster.

Bei der Volksabstimmung sind etwa 5,3 Millionen Schweizer stimmberechtigt. Das Ergebnis dürfte sich gegen 14.00 Uhr abzeichnen. Zuletzt lagen die Befürworter des Gesetzes in Umfragen leicht vorn./oe/DP/zb

