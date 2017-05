71 Prozent der Deutschen glaubt laut einer Umfrage nicht daran, dass Donald Trump bis zum Ende seiner Amtszeit US-Präsident bleiben wird. In der Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Emnid im Auftrag der "Bild am Sonntag" gaben 22 Prozent der Befragten an, nicht an ein vorzeitiges Ende zu glauben (weiß nicht: sieben Prozent).

Der deutsche Politikwissenschaftler Professor Christian Hacke sagte der Zeitung: "Der US-Präsident hat sich zum größten Sicherheitsrisiko der USA entwickelt. Das gab es noch nie. Trump hat die Schlinge zwar noch nicht um den Hals, sie wird aber bereits geknüpft." Für die Umfrage hat wurden am 18. Mai 500 Personen befragt.

Die Auswahl der Befragten sei "repräsentativ", teilte das Institut mit. Die Frage war: "Meinen Sie, dass US-Präsident Donald Trump bis zum offiziellen Ende seiner Amtszeit im Amt bleiben wird?"