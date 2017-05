Jedes mittelmäßig bekannte Promifräulein erklärt sich heute zur Feministin. Das Anliegen verkommt zur oberflächlichen Attitüde.

Was ist bloß aus euch öffentlichen Frauen geworden? Nennt ihr das Emanzipation? Zwischen Charity-Gefasel und ach so neuem Körperbewusstsein mal ein wenig so tun, als ob? Ist das ganze Thema nur ein weiterer Baustein in einer Kette fast peinlicher Selbstvermarktung auf Kosten einer ganzen Generation von Kämpferinnen für die Rechte der Frauen? Oder habt ihr Promifrauen tatsächlich immer nur dieselben Standardphrasen auf Lager, wenn man euch fragt, ob Emanzipation heute mehr bedeutet, als nur zu seinen Problemzonen zu stehen und auch mal Lust auf ein Bier aus der Flasche zu haben?

Fragt euch doch mal lieber, ob eine von euch Repräsentantinnen des medialen Geschlechterkampfs jemals ein Buch von Simone de Beauvoir gelesen hat, Hildegard von Bingen, Jeanne d'Arc oder Marie Curie und Rosa Luxemburg kennt und ob ihr wisst, dass Mata Hari mehr als nur eine Tänzerin war? Fehlanzeige. Warum auch? Wissen, worüber man spricht, ist zu anstrengend, wenn es auch so genug Leute gibt, die ...

