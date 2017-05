Bei einem Brand in einem Pflegeheim in Lübeck ist am Samstag eine Frau ums Leben gekommen. Drei Bewohner der Einrichtung erlitten schwere Rauchvergiftungen, teilte die Polizei mit.

Ein Mann musste beim Eintreffen der Rettungskräfte wiederbelebt werden. Insgesamt 20 Bewohner des Pflegeheimes wurden in Sicherheit gebracht. Ein Zimmer im Erdgeschoss brannte völlig aus, dort fanden die Einsatzkräfte auch das Opfer. Die Feuerwehr bekämpfte den Brand mit 30 Einsatzkräften.

Die Ursache des Feuers war zunächst unklar.