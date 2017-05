"Volkswagen: Aus dem Treffer ist ein Volltreffer geworden! Geht's weiter?" Wie man am Kursverlauf sehen kann, war unsere Frage in der Überschrift berechtigt, denn es ging nicht weiter. Der Kurs verlief zunächst etwas seitwärts und dann bergab. Jetzt könnte aber wieder ein Punkt gekommen sein, an dem man gut aufpassen muss, um den richtigen Einstiegskurs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...