In der Schweiz stimmen die Bürger am Sonntag über die künftige Energiepolitik des Landes ab. Im Zentrum steht dabei die Frage, ob die Schweiz langfristig aus der Nutzung der Kernenergie aussteigen soll.

Die Vorlage sieht vor, keine neuen Atomkraftwerke mehr zu bauen und erneuerbare Energien stärker zu fördern. Die fünf bestehenden Reaktoren in der Schweiz sollen aber am Netz bleiben, solange sie als sicher eingestuft werden. Die konservative SVP warnt vor steigenden Energiekosten. Insgesamt sind 5,3 Millionen Eidgenossen aufgerufen, sich an der Abstimmung zu beteiligen.