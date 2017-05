Für die Vereinigten Staaten ist das pazifische Freihandelsabkommens TPP Geschichte. US-Präsident Donald Trump hat - kaum im Amt - den Ausstieg verkündet. Jetzt wollen die anderen Staaten das Handelsabkommen retten.

Die Staaten des pazifischen Freihandelsabkommens TPP wollen nach Angaben von Neuseeland und Mexiko die Umsetzung nach dem Ausstieg der USA allein vorantreiben. "Wir konzentrieren uns darauf, wie wir mit den elf Ländern vorankommen können", sagte der neuseeländische Handelsminister Todd McClay am Sonntag bei einer Konferenz in Vietnam. Vertreter der TPP-Staaten kämen erneut im Juli in Japan zusammen, um konkrete Vorschläge für den November zu vorzubereiten. ...

