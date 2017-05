Das Regime in Pjöngjang hat am Sonntag erneut einen Raketentest durchgeführt. Das teilte das südkoreanische Militär mit.

Der genaue Raketentyp war zunächst unklar. Die Rakete sei im Bereich von Pukchang im Westen des Landes gestartet worden. Unklar war zunächst, ob der Test erfolgreich verlaufen ist. In den vergangenen Wochen waren mehrere derartige Raketenstarts gescheitert und die Projektile vorzeitig explodiert.

Mehrere Resolutionen des Weltsicherheitsrates verbieten Nordkorea Raketentests. Zuletzt hatten die Spannungen zwischen den USA und dem Regime in Pjöngjang wegen des Atom- und Raketenprogramms stark zugenommen. Das US-Militär verlegte einen Flugzeugträger in die Region, der in Kürze durch einen weiteren verstärkt werden soll.