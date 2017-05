Mainz (ots) -



Nach Informationen des ZDF Wirtschafts- und Verbrauchermagazins "WISO" hat in einem ADAC-Test ein mit SCR-Katalysator auf Euro 6 umgerüsteten VW Passat Diesel eine Reduktion der Stickoxid-Emissionen um mehr als 90 Prozent festgestellt. "WISO" berichtet am Montag, 22. Mai 2017, 19.25 Uhr im ZDF, dass der ADAC in seinem Testzentrum unter realen Straßenbedingungen mehrere Tage einen VW Passat Diesel getestet hat, der mit einem SCR-Katalysator und einem AdBlue-Tank von Euro 5 auf Euro 6 umgerüstet wurde. ADAC-Testleiter Reinhard Kolke erklärt in "WISO": "Bei diesem Prototypen konnten die Emissionen der Grenzwertstufe Euro 6 deutlich unterschritten werden." Bei dem Fahrzeug sei ein "moderater Mehrverbrauch" von 5 Prozent aufgetreten. Es sei nun Aufgabe der Hersteller, solche Systeme für viele Fahrzeuge zu entwickeln. "Aber eben nicht auf Kosten des Autofahrers."



Das Umweltbundesamt erklärt dazu in "WISO", Nachrüstungen mit Katalysatoren könnten wirklich hohe Minderungen in der Größenordnung von 80 bis 90 Prozent bringen. Martin Schmied vom Umweltbundesamt sagt in "WISO": "Die Minderungen sind deutlich höher als wenn nur Software-seitig Verbesserungen durchgeführt werden." Aber bisher handele es sich nur um einen Prototypen. "Wir brauchen also die Hersteller, um das auch wirklich in die breite Masse zu bringen."



VW erklärt gegenüber "WISO", der Konzern untersuche auch Hardware-Lösungen für die Diesel-Umrüstung. Bislang lehnte die Automobilindustrie solche Hardware-Umrüstungen als technisch nicht sinnvoll machbar ab.



Sarah Tacke moderiert die Sendung.



