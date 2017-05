München (ots) -



Bühne frei für einen neuen Single-Mann! Stefan (54) aus Faulbach am Main macht sich auf die weite Reise in die Karibik, um unter Palmen seine Traumfrau zu finden. Währenddessen wird es heute bei Opernsänger Alexander heiß, denn der Junggeselle hat ein Date in der Sauna! Kann er Anastasia im Adamskostüm von sich überzeugen?



In Sankt Petersburg hat Opernsänger Alexander (38) ein zweites Date mit der aufregenden Anastasia. Die beiden besuchen gemeinsam eine russische Sauna - und es wird mehr als heiß!



Stefan (54) aus Franken sorgt mit seiner Wünschelrute und bayerischer Mentalität bei den ausländischen Damen für Verwirrung. In Santo Domingo sucht der bayerische Junggeselle nach der Partnerin fürs Leben. Ob beim Weißwurstfrühstück am Strand die Liebe durch den Magen gehen wird?



Manuel (23) ist wieder zurück in Deutschland und entgegen aller Hoffnungen leider immer noch Single. Doch der unerfahrene Postbote gibt nicht auf. Er will nach Rumänien reisen und dort endlich eine Partnerin finden.



