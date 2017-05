Köln, 21. Mai 2017 (ots) - Bis zum 6,01 Millionen Zuschauer in der Spitze sahen am gestrigen Samstag die späte Rettung des HSV gegen den VfL Wolfsburg in der Sportschau Bundesliga. Im Schnitt sahen die zweistündige Berichterstattung vom letzten Spieltag der Saison 5,25 Millionen Fußballfans, was einem durchschnittlichen Marktanteil von 28,7% entspricht. Dies entsprach dem Bild der ganzen Saison. Die Sportschau erreichte in der abgelaufenen Spielzeit im Schnitt 5,40 Millionen Zuschauer (24,2% Marktanteil) und gewann im Vergleich zur Saison 2015/2016 durchschnittlich 160.000 Zuschauer hinzu.



ARD Sportschau-Chef Steffen Simon vom WDR: "Die Sportschau ist eines der letzten Lagerfeuer des deutschen Fernsehens. Hier sitzen Familien auf dem Sofa und schauen sich gemeinsam eine TV Sendung an. Das gibt es nicht mehr oft. Wir freuen uns sehr darüber, dass die Sportschau auch im Alter von 56 Jahren quicklebendig ist"



OTS: WDR Westdeutscher Rundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7899 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7899.rss2



Pressekontakt: WDR Presse und Information, Barbara Feiereis, Pressedesk, Tel. 0221 2207100, wdrpressedesk@wdr.de.