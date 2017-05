Trotz angedrohter Sanktionen hat Nordkorea am Sonntag erneut eine Rakete getestet, die 500 Kilometer weit flog. Eine militärische Lösung wäre "in einem unglaublichen Ausmaß tragisch", so der US-Verteidigungsminister.

Nordkorea hat ungeachtet neuer Sanktionsdrohungen am Sonntag erneut eine Rakete getestet. Nach Angaben des südkoreanischen Militärs flog das Geschoss etwa 500 Kilometer nach Osten und stürzte ins Meer. Dem japanischen Kabinettsminister Yoshihide Suga zufolge landete es außerhalb der Wirtschaftszone des Landes. Bei der Regierung in Pjöngjang sei ein ...

