Wer ständig den Vorgesetzten "in cc" setzt, sät bei seinen Kollegen Misstrauen - das zeigt eine neue Studie.

Vielleicht bin ich ein hoffnungsloser Romantiker. Aber ich möchte daran glauben, dass es sich langfristig nicht lohnt, den Vorgesetzten ständig "in cc" zu setzen - natürlich vor allem bei eigenen Großtaten und fremden Missetaten. Das Kalkül dahinter ist einleuchtend: Wer dem Kollegen aus der anderen Abteilung in aller Bescheidenheit etwas vorschlägt oder auf einen Fehler hinweist, der will dafür zumindest vom Vorgesetzten gesehen werden. Die E-Mail soll als Beleg dafür dienen, wie kooperativ, konstruktiv und kreativ man ist - ohne es gleich offen zu sagen.

Doch dieses scheinbar subtile Eigenlob verstopft nicht nur das Postfach der Führungskraft, sondern gefährdet auch den eigenen Ruf: Je häufiger der Chef in cc landet, desto größer das Misstrauen der Kollegen. Zu diesem Ergebnis kommt zumindest David De Cremer, Managementprofessor an der Judge Business School der Universität von Cambridge. Für eine noch unveröffentlichte Studie untersuchte er in insgesamt sechs Experimenten, wie sich ...

