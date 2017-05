NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg ist davon überzeugt, dass US-Präsident Donald Trump seine anfängliche Skepsis gegenüber dem Verteidigungsbündnis abgelegt hat. Der "Bild" (Montag) sagte Stoltenberg: "Ich bin sicher, dass Präsident Trump und die USA zur NATO stehen."

Deutliches Zeichen dafür sei, dass die USA erstmals seit dem Ende des Kalten Krieges die Truppenpräsenz in Europa wieder erhöhen. "Das Entscheidende ist die klare Bereitschaft der NATO-Mitglieder, sich gegenseitig zu schützen", so Stoltenberg. Trump wird am Donnerstag zu seinem ersten NATO-Gipfel in Brüssel erwartet.