Rückblick: Das US-Technologieunternehmen Waters (ISIN: US9418481035) befndet sich schon seit Jahresbeginn in Topform. Die Aktie konnte mittlerweile bereits rund 30 Prozent an Wert zulegen und ein Ende der Rallye ist vorerst nicht in Sicht. Zuletzt hat das Unternehmen absolut überzeugende Ergebnisse zum abgelaufenen Quartal geliefert. Hier haben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...